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Юний українець розсекретив паролі понад 350 тисяч користувачів «i.ua», «ukr.net» та «gmail»

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Кіберполіція викрила 17-річного молодика у розповсюдженні на хакерських форумах баз з обліковими записами користувачів мережі. На момент його викриття, чоловік вже встиг розповсюдити більше 350 тисяч облікових записів користувачів. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті кіберполіції Національної поліції України.

 

Працівники кіберполіції встановили, що жертвами злочинних дій молодика стали користувачі таких поштових сервісів як «i.ua», «ukr.net», «gmail» тощо. А Збут цих облікових записів відбувався за допомогою месенджеру «Telegram».

Працівники відділу протидії кіберзлочинам у Чернівецькій області Карпатського управління, із залученням спецагентів Управління інформаційних технологій та програмування в Західному регіоні Департаменту кіберполіції, провели санкціонований обшук за місцем проживання молодика. Під час обшуку правоохоронці вилучили системний блок, міні-комп’ютер та пульт керування до нього, який призначений для несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем контрольно-пропускних пунктів, а також мобільні телефони, додаткові носії інформації та банківські картки.

Під час попереднього огляду спеціалістами комп’ютерної техніки, було виявлено велику кількість скомпрометованих облікових записів користувачів Інтернет-сервісу ʺAmazonʺ, ігрового сервісу ʺSteamʺ, поштових сервісів ʺi.uaʺ, ʺukr.netʺ, ʺgmailʺ та інших облікових записів автоматизованих систем.

Техніку направлено на комп’ютерно-технічну експертизу. Триває досудове розслідування розпочате за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) КК України. Наразі чоловіку загрожує до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Водночас, спеціалісти з кіберполіції надали кілька порад для захисту свого електронного облікового запису. Тож, що ви можете зробити, аби захистити свою пошту:

  1. Найкраще відмовтеся від простих паролів
  2. Прив’яжіть до пошти номер телефону
  3. Використовуйте тільки унікальні паролі
  4. Не надавайте адресу основної пошти сумнівним формам, інтернет-магазинам тощо. Для таких випадків має сенс завести додатковий e-mail
  5. Регулярно (не менш як 1 раз на місяць) замінюйте пароль на новий
  6. Використовуйте подвійну аутентифікацію (пароль + SMS)

Не забувайте: аби убезпечити свій комп’ютер використовуйте лише ліцензійне програмне забезпечення та постійно оновлюйте антивірусну програму.

Крім того, варто враховувати, що смартфони та планшети зовсім не застраховані від вірусів. Більше того, популярні процедури отримання root-доступу (на Android) і джейлбрейка (на iOS) роблять ваші пристрої більш уразливими для шкідливих програм, оскільки дозволяють їм отримати повний доступ до всіх програм.

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