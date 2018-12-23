В Україні запрацював е-кабінет водія

В Україні запрацював Електронний кабінет водія. Відтепер кожен може дізнатися актуальну інформацію про власні авто та посвідчення водія, перевірити й оплатити адміністративні правопорушення, переглянути історію будь-якого автомобіля за VIN-кодом та записатися в електронну чергу до сервісних центрів МВС. Про це Львівському порталу повідомили у Прес-служба ГСЦ МВС України/

Онлайн-сервіс доступний на сайті e-driver.hsc.gov.ua та на Урядовому порталі у розділі «Електронні послуги». Доступ до е-Кабінету здійснюватиметься за допомогою цифрового підпису, BankID або MobileID.

Проект реалізований у партнерстві Головного сервісного центру МВС і Державного агентства з питань електронного урядування та за підтримки проекту USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах»/TAPAS і Фонду Східна Європа.

Раніше більшість адміністративних та сервісних послуг водіям надавали лише безпосередньо у СЦ МВС. Так, актуальну інформацію про транспортний засіб та посвідчення водія можна було дізнатись лише після особистого звернення громадян, що вимагало особистої присутності. Водночас інформацію про штрафи можна було одержати тільки у вигляді поштового повідомлення за кілька днів після скоєння правопорушення.

Відтепер водії можуть зайти у свій е-Кабінет, обравши зручний для себе порядок електронної ідентифікації, та з комфортом користуватися низкою послуг, переведених у зручний онлайн-формат. Приміром, громадянин може: переглянути інформацію про свої посвідчення водія (національне та міжнародне); дізнатися всю актуальну інформацію про свої транспортні засоби (технічні характеристики, право власності, історії авто); перевірити, чи накладені обтяження на ТЗ; оперативно одержати повну інформацію про адмінпорушення.

«Аби скористатися всіма перевагами Кабінету, необхідно пройти електронну ідентифікацію. Це – обов’язкова умова доступу практично для всіх публічних послуг, що надає держава в онлайні. Відтепер українцям доступна мобільна ідентифікація, тобто MobileID, що передбачає інтеграцію цифрового підпису в SIM-карту вашого телефону. Тож е-послуги стають ще зручніші та доступніші для громадян», – наголошує голова Державного агентства з питань електронного урядування України Олександр Риженко.

Щодо сплати штрафів: завдяки е-Кабінету відтепер більше немає потреби стояти в черзі в банках чи заповнювати «від руки» платіжки. Тут користувач зможе швидко як сформувати платіж, так провести його онлайн.

Для охочих замовити індивідуальні номерні знаки в Електронному кабінеті водія доступна можливість швидкої перевірки, чи обраний знак вільний у даному регіоні, та одразу замовити макет.

Також за допомогою е-Кабінету можна ефективно організувати свій візит до СЦ МВС, обравши онлайн зручні дату й час. Сервіс допоможе уникнути черг та заздалегідь спланувати свій день.

Революційним нововведенням стала можливість перевірити будь-який транспортний засіб за VIN-кодом, що неабияк зручно під час купівлі-продажу авто. Так, безкоштовно можна дізнатися про останню операцію з транспортним засобом, дату та місце його останньої реєстрації, рік випуску та загальні технічні характеристики.

За 45,68 гривень користувачам Електронного кабінету водія стане доступною інформація про кількість попередніх власників, участь авто у ДТП, наявність заборони на продаж або обтяжень, страхування тощо.