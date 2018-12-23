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Тернополянка намагалася потай потрапити до Польщі

Омелян Шевчук

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На кордоні з Польщею затримали жінку яка ховалась в автобусі. Порушницю виявив прикордонний наряд в пункті пропуску «Краківець» під час огляду автобуса закордонного слідування. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Мостиського прикордонного загону.

 

Коли всі пасажири вийшли для проходження паспортного контролю, 55-річна жінка, мешканка Тернопільщини, не маючи належних документів, сховалась в салоні автобусу. Чому вона вирішила подорожувати за кордон без відповідних паспортних документів жінка пояснити не змогла.

Відтак, за спробу незаконного перетинання державного кордону України відносно громадянки було складено документи справи про адміністративне правопорушення, жінку затримано для з’ясування обставин справи. Крім того, відносно перевізника прикордонники склали протокол про правопорушення, пов’язане зі здійсненням міжнародних пасажирських перевезень.

Як відомо згідно Закону України перевізник зобов’язаний перевірити наявність у пасажира документів, необхідних для в’їзду до держави прямування.

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