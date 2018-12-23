Статус учасника бойових дій отримали усі ветерани ОУН-УПА

Президент Петро Порошенко підписав закон, що надає статус учасників бойових дій усім ветеранам УПА та ОУН. Як зазначено на сторінці закону №8519 на порталі Верховної Ради, 22 грудня його було повернуто з підписом президента.

Як відомо, 6 грудня Верховна Рада прийняла зміни до закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», якими передбачено нове формулювання щодо осіб, які належать до учасників бойових дій.

До таких належать “особи, які брали участь у всіх формах збройної боротьби за незалежність України у XX столітті у складі Української повстанської армії, Української повстанчої армії отамана Тараса Боровця (Бульби) “Поліська Січ”, Української народної революційної армії (УНРА), збройних підрозділів Організації українських націоналістів і відповідно до Закону України “Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті” визнані борцями за незалежність України у XX столітті”.

Таким чином Рада розширила перелік воїнів УПА, які мають право на пільги за таким статусом.

Раніше учасниками бойових дій визнавали тільки тих воїнів УПА, які брали участь в бойових діях проти німецько-фашистських загарбників на території окупованої України в 1941-1944 роках.

УП