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Сьогодні проходять вибори у п’яти ОТГ Львівщини

Омелян Шевчук

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Сьогодні, 23 грудня, проходять вибори у 5-ти об’єднаних територіальних громадах Львівщини – Бібрській, Зимноводівській, Лопатинській, Меденицькій та Радехівській. Про це Львівському порталу повідомили у Офісі реформ у Львівському РВ АМУ.

 

Варто відзначити, що Бібрська, Меденицька, а також Лопатинська і Радехівська ОТГ стануть першими громадами у, відповідно, Перемишлянському, Дрогобицькому і Радехівському районах Львівської області.

На Львівщині досі не утворено громад у 4 районах: Буському, Золочівському, Турківському та Яворівському.

Усього у Львівській області утворено 40 об’єднаних територіальних громад.

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