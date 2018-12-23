Сьогодні проходять вибори у п’яти ОТГ Львівщини

Сьогодні, 23 грудня, проходять вибори у 5-ти об’єднаних територіальних громадах Львівщини – Бібрській, Зимноводівській, Лопатинській, Меденицькій та Радехівській. Про це Львівському порталу повідомили у Офісі реформ у Львівському РВ АМУ.

Варто відзначити, що Бібрська, Меденицька, а також Лопатинська і Радехівська ОТГ стануть першими громадами у, відповідно, Перемишлянському, Дрогобицькому і Радехівському районах Львівської області.

На Львівщині досі не утворено громад у 4 районах: Буському, Золочівському, Турківському та Яворівському.

Усього у Львівській області утворено 40 об’єднаних територіальних громад.