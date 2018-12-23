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Поліція нагадує про заборону феєрверків та закликає не перебрати спиртним на свята

Андрій Котенський

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Поліція Львівщини посилено пильнуватиме за забороною використання феєрверків та безпекою на масових скупченнях людей у центрі Львова у новорічні та Різдвяні свята. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Основні зусилля поліцейських будуть скеровані на попередження та недопущення вчинення кримінальних злочинів, порушень публічного порядку та використання піротехнічних засобів під час масових заходів з нагоди святкування Різдва та Нового 2019 року.

У Львові основну увагу правоохоронці приділятимуть охороні публічної безпеки у центральній частині міста, де проходить Різдвяний ярмарок, біля новорічної ялинки на проспекті Свободи та на площі Ринок, де проводитимуться масові заходи. Очікується, що до нашого міста приїдуть туристи з різних куточків України, а також іноземці.

У святкові дні буде збільшено кількість поліцейських нарядів для попередження та оперативного реагування на правопорушення, створено додаткові слідчо-оперативні групи, а також мобільні вибухотехнічні групи, до складу яких входитимуть експерти-вибухотехніки та кінологи.

Поліцейські звертаються до мешканців Львова та області, а також до гостей нашого міста з проханням дотримуватись правил поведінки під час святкувань, не порушувати публічних порядок та бути взаємоввічливими.

Пам’ятайте, що більшість правопорушень люди скоюють, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння – це, зокрема, хуліганства, бійки, сімейні та побутові конфлікти. Тому не зловживайте спиртним і поводьтесь відповідально.

У випадку якщо ви стали жертвою чи очевидцем скоєння злочину або правопорушення, телефонуйте  на оперативну лінію 102 або звертайтесь до поліцейських безпосередньо на вулиці. У такий самий спосіб повідомляйте про підозрілі предмети, виявлені у публічних місцях.

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