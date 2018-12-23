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На широкі екрани виходить комедія «11 дітей з Моршина»

Андрій Котенський

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Львів’ян запрошують переглянути українську авантюрну комедію «11 дітей з Моршина», яку нещодавно презентували у Львові, за участі знімальної групи. Про це Львівському порталу повідомили к прес-службі кінотеатру Планета Кіно.

Історія фільму розповідає про те, що за легендою Моршин був заснований на місці падіння метеорита, який багатий на рідкісний метал – осмій. В бажанні заробити легкі гроші, управителька ТРЦ Сніжана вирішує обдурити всіх і заволодіти коштовним об’єктом. Все б нічого, якби на її шляху не з’явилися 11 дітей з Моршина. Згуртувавшись в єдине ціле заради єдиної мети, вони розпочинають боротьбу з несправедливістю. Чим закінчаться пригоди і чи вдасться Сніжані реалізувати задумане, глядачі зможуть побачити вже в кіно.

У ролях: Ада Роговцева, Володимир Горянський, Гарік Корогодський, Олександр Скічко, Олена Лавренюк, Ольга Фреймут, Анатолій Анатоліч, Сергій Бабкін, Сніжана Бабкіна, Ксенія Жданова, Олександр Піскунов, Людмила Смородина, Людмила Єфименко, Лєра Дідковська, Віталіна Біблів.

Початок прокату із 03 січня 2019 року.

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