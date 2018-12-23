На Львівщині намагались підкупити прикордонників

Українця та грузина покарали штрафом за спробу надання неправомірної вигоди прикордонникам на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

За процесуального керівництва Городоцької місцевої прокуратури скеровано до суду два обвинувальні акти (з угодами про визнання винуватості) стосовно громадян Грузії та України, які намагались надати працівникам прикордонної служби неправомірну вигоду.

Так, у грудні цього року 56-річний грузин (житель Луганська), перебуваючи на митному посту «Краковець» на Яворівщині, надав прикордонникам 100 доларів США неправомірної вигоди за непритягнення його до адміністративної відповідальності.

Чоловік достовірно знав, що на той момент перевищив визначений законодавством термін перебування іноземців на території країни.

За схожих обставин, у грудні цього року, задокументовано факт надання 41-річним українцем (жителем Харківщини) 120 доларів США неправомірної вигоди службовій особі Державної прикордонної служби України.

Працівник відмовився та викликав слідчо-оперативну групу.

Такі дії вказаних осіб кваліфіковано як кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.369 КК України – надання службовій особі неправомірної вигоди за не вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду дії з використанням наданого їй службового становища.

З врахуванням того, що кожен із правопорушників повністю визнав свою вину, процесуальними керівниками укладено із ними угоду про визнання винуватості, які разом з обвинувальними актами скеровано до суду.

Яворівський районний суд затвердив ці угоди та ухвалив вироки.

Кожному із правопорушників доведеться сплатити по 8500 тис грн штрафу.