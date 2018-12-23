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На Городоцькій автомобіль збив пішохода

Омелян Шевчук

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На Городоцькій автомоболь збив пішохода. Потерпілого із важкою травмою голови госпіталізували до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

ДТП сталася у п’ятницю ввечері о 22.15 на вулиці Городоцькій.

Як встановили поліцейські, водій автомобіля «Деу Ланос», 24-річний мешканець Сокальського району, скоїв наїзд на пішохода, 28-річного львів’янина. Чоловіка госпіталізовано в реанімаційне відділення з діагнозом: «відкрита черепно-мозкова травма, перелом основи черепа».

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень.

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