Міжнародне рейтингове агентство Moody’s підвищило суверенний рейтинг України з Caa2 до Caa1. Про це повідомляється на сайті Moody’s. Прогноз за рейтингами змінився на «стабільний» з «позитивного».

Агентство назвало три фактори, які сприяли підвищенню прогнозів по Україні: досягнення Україною і МВФ угоди про нову програму кредитування Stand-By; позитивні очікування щодо зниження рівня корупції завдяки реформам у країні; посилення протидії України у ході конфлікту з Росією.

В агентстві підкреслили, що Україна все ще суттєво залежить від фінансування МВФ.

У серпні 2017 року Moody’s підвищило кредитний рейтинг України з Caa3 до Caa2.

Раніше агентства S&P та Fitch також відзначали, що для утримання кредитного рейтингу Україні необхідно продовжувати співпрацю з МВФ.

Економічна правда