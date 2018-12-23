Доба на Донбасі минула без втрат

22 грудня російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано 1 випадок застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами. Внаслідок бойових дій, жоден український військовий не постраждав. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі ООС.

Зокрема, ворог здійснив прицільний обстріл з міномету калібру 120 мм в районі населеного пункту Водяне на Маріупольському напрямку.

Крім того, опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї поблизу селища Новотошківське, що на Луганському напрямку в районі населеного пункту Красногорівка – на Донецькому напрямку, а також поблизу населених пунктів Чермалик, Гнутове на Маріупольському напрямку.

Внаслідок бойових дій, жоден український військовий не постраждав.

За даними розвідки, 22 грудня двох окупантів було знищено та одного поранено.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

Докладніше про події в районі проведення операції

буде поінформовано під час щоденного брифінгу представника Об’єднаних сил.