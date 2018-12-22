Жителів Львівщини попереджають про негоду

На Львівщині очікуються дощі, ожеледиця і пориви вітру до 20 метрів на секунду. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

22 грудня пориви південно – західного вітру 15 – 20 м/с, місцями сильні опади. На дорогах ожеледиця.

У зв’язку з опадами та снiготаненням очiкується пiдйом рiвнiв води у річках.

22-24 грудня, на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра на 0,2 – 1,2 м, мiсцями льодохiд, при цьому можливе формування заторiв льоду з рiзкими коливаннями рiвнiв води;

22-25 грудня на рiчках басейну Захiдного Бугу на 0,1 – 0,6 м.