Жіноча баскетбольна Суперліга повертається до Львова

22 та 23 грудня СБК «Львів» зіграє черговий домашній тур проти «Рівного» та «Вінницьких Блискавок» в рамках жіночої Суперліги з баскетболу. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Команда Ірини Клєніної цього сезону вже зустрічалась з обома колективами:

3 листопада львів’янки на виїзді обіграли Вінницю з рахунком 78:69, а 4 листопада поступились в Рівному – 57:72.

Нема жодних сумнівів, що цього вікенду наша команда буде робити на паркеті в ПС «Галичина» все можливе, аби здобути аналогічний результат в матчі з Вінницькою командою та реваншуватися за поразку в Рівному.

Суперліга (жінки)

Львів. ПС «Галичина»

22 грудня о 15:45

СБК «Львів» – БК «Вінницькі Блискавки».

23 грудня о 12:45

СБК «Львів» – Баскетбольний клуб “Рівне”