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Юна львів’янка на авто переїхала бабусю

Омелян Шевчук

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У Львові на вулиці Стуса 19-річна водійка наїхала на літню жінку, яку із переломом госпіталізували до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

За даними відомства, ДТП сталася у Львові, 21 грудня, на вулиці Василя Стуса, близько 17.00 .

Поліцейські встановили, що 19-річна львів’янка, керуючи автомобілем «Смарт МС 01», скоїла наїзд на 80-річну жительку Львова

Пенсіонерку доставили у лікарню з діагнозом: «закритий перелом верхньої третини лівої великогомілкової кістки, гемартроз лівого колінного суглоба, забій лівого кульшового та правого гомілковостопного суглобів».

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