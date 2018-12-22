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У Сколе під колесами мікроавтобуса загинула жінк

Омелян Шевчук

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На Сколівщині внаслідок наїзду мікроавтобуса загинула літня жінка. Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 22 грудня, о 10.10 на вулиці Данила Галицького у місті Сколе. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Поліцейські встановили, що водій автомобіля «Фольксваген Транспортер», 36-річний мешканець Сколівського району, скоїв наїзд на пішохода, 73-річну місцеву жительку.

Жінка від отриманих травм померла на місці події.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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