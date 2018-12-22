У Львові розшукують молодика

Працівники Сихівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівської області за скоєння злочину розшукують 29-річного молодика. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

«Розшукують Парила Ростислава Ігоровича, 03.05.1989 р.н., мешканця Львова, пр. Червоної Калини…», – йдеться у повідомленні.

Всім, кому що-небудь відомо про його можливе місцеперебування, прохання повідомити за телефонами: (032) 221-02-99, 221-09-99, або 102.