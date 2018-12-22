ОСТАННІ НОВИНИ

Львівська філармонія запрошує на поезію звуків

Омелян Шевчук

|

У Львівській національній філармонії відбудеться концерт «Pantoum – поезія звуків». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

«Це буде особливий вечір, що збере в одному просторі й часі особливих музикантів, які творитимуть для публіки особливу поезію звуків. На концерті виступатимуть талановитий італійський віолончеліст та композитор, лауреат численних міжнародних конкурсів Алессіо Піанеллі, скрипаль-віртуоз Василь Заціха, піаніст, переможець численних фортепіанних та камерних міжнародних конкурсів, який гастролює в Європі, США, Японії, Андрій Драган», – йдеться у повідомленні.

Музиканти виконають такі твори: Тріо Сі-бемоль мажор, тв. 99 Франца Шуберта, Reperto №12 (незакінчений фрагмент Шуберта) Джованні Солліма, Тріо ля мінор Моріса Равеля.

«Так що ж таке «Pantoum»? Що особливого подарує слухачеві «Поезія Звуків»? Оригінально, Pantoum – це поетична форму малайзійського походження, до якої часто звертались численні європейські автори. Схема доволі проста – у кожному наступному стовпчику повторюються два рядки з попереднього. Але репетитивність зустрічається не лише у поезії, її начало відслідковується у всіх проявах звукотворення. Кожен із композиторів, представлених у «Поезії Звуків», звертався до техніки Pantoum і кожен по-своєму», – розповідають організатори.

Концерт відбудеться у суботу, 29 грудня, об 18:00

Квитки у касі (235 89 46) та онлайн тут: Gastroli

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Дерево життя» на Львівщині
Марина ТЕРНЯК
«Дерево життя» на Львівщині

В «АТБ» розповіли про результати акції Упродовж майже усього листопада в магазинах «АТБ», які розташовані у Київській...

Магазинів «АТБ» на Львівщині стає більше
Олесь ТЯГАЙ
Магазинів «АТБ» на Львівщині стає більше

Мережа активно нарощує свою присутність у регіоні, чи не щомісячно відкриваючи нові маркети Кілька тижнів тому на вул...

Поринути в зимову казку: як у Львові святкуватимуть новорічно-різдвяні свята
Вероніка РОЙ
Поринути в зимову казку: як у Львові святкуватимуть новорічно-різдвяні свята

Кожного року на Різдво Львів наповнюється неабиякою атмосферою свята та готує для своїх мешканців чимало цікавих подій. ...

Перинатальний центр у Львові має стати брендом. Тоді до нас їздитимуть народжувати навіть з-за кордону, – Марія Малачинська
Соломія ГОЛОВІНА
Перинатальний центр у Львові має стати брендом. Тоді до нас їздитимуть народжувати навіть з-за кордону, – Марія Малачинська

«Направду хочу, щоби мої діти та внуки народжували в Україні, а не їхали для цього закордон. Знаю, як це зробити, маю ві...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...