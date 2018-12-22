ОСТАННІ НОВИНИ

Автомобільний злодій отримав тюремне ув’язнення

Омелян Шевчук

|

Злодій зі «стажем» потрапив за ґрати за злочини проти власності. Уродженця села Добротвір Кам’янко-Бузького району, підозрюваного у вчиненні крадіжок із автомобілів засудили до 5 років та 1 місяця ув’язнення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

Встановлено, що 42-річний зловмисник проник усередину припаркованого автомобіля та пошкодив замок запалювання. Таким чином зловмисник незаконно заволодів транспортним засобом.

Крім цього фігурант вчинив низку крадіжок автомобільних відеореєстраторів, які згодом продавав.

Під час досудового розслідування до підозрюваної особи застосовувався запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Вироком Шевченківського районного суду Львова обвинуваченого визнано винним та, на підставі ст.ст.70, 71  КК України, засуджено до остаточного покарання у виді п’яти років та одного місяця позбавлення волі.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Дерево життя» на Львівщині
Марина ТЕРНЯК
«Дерево життя» на Львівщині

В «АТБ» розповіли про результати акції Упродовж майже усього листопада в магазинах «АТБ», які розташовані у Київській...

Магазинів «АТБ» на Львівщині стає більше
Олесь ТЯГАЙ
Магазинів «АТБ» на Львівщині стає більше

Мережа активно нарощує свою присутність у регіоні, чи не щомісячно відкриваючи нові маркети Кілька тижнів тому на вул...

Поринути в зимову казку: як у Львові святкуватимуть новорічно-різдвяні свята
Вероніка РОЙ
Поринути в зимову казку: як у Львові святкуватимуть новорічно-різдвяні свята

Кожного року на Різдво Львів наповнюється неабиякою атмосферою свята та готує для своїх мешканців чимало цікавих подій. ...

Перинатальний центр у Львові має стати брендом. Тоді до нас їздитимуть народжувати навіть з-за кордону, – Марія Малачинська
Соломія ГОЛОВІНА
Перинатальний центр у Львові має стати брендом. Тоді до нас їздитимуть народжувати навіть з-за кордону, – Марія Малачинська

«Направду хочу, щоби мої діти та внуки народжували в Україні, а не їхали для цього закордон. Знаю, як це зробити, маю ві...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...