Автомобільний злодій отримав тюремне ув’язнення

Злодій зі «стажем» потрапив за ґрати за злочини проти власності. Уродженця села Добротвір Кам’янко-Бузького району, підозрюваного у вчиненні крадіжок із автомобілів засудили до 5 років та 1 місяця ув’язнення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Встановлено, що 42-річний зловмисник проник усередину припаркованого автомобіля та пошкодив замок запалювання. Таким чином зловмисник незаконно заволодів транспортним засобом.

Крім цього фігурант вчинив низку крадіжок автомобільних відеореєстраторів, які згодом продавав.

Під час досудового розслідування до підозрюваної особи застосовувався запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Вироком Шевченківського районного суду Львова обвинуваченого визнано винним та, на підставі ст.ст.70, 71 КК України, засуджено до остаточного покарання у виді п’яти років та одного місяця позбавлення волі.