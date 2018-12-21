ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові на 10 років засудили керівницю банку, що привласнила чимало коштів клієнтів

Олександр Косик

|

Рішенням суду до дев’яти років позбавлення волі засуджено колишню керівницю банку, причетну до привласнення значної суми коштів у гривнях, Євро та доларах США. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Факт привласнення коштів клієнтів у відділенні одного з банків Львова викрили працівники управління захисту економіки у Львівській області спільно з слідчими Галицького відділу поліції та за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1.

Правоохоронці встановили, що керівниця відділу роздрібного бізнесу банківської установи ініціювала у електронній системі банку дострокове розірвання договорів строкового банківського вкладу, укладеного між фінансовою установою та клієнтами.

Надалі зловмисниця від імені більш ніж двадцяти вкладників підробила заяви на видачу готівки, яку сама ж отримала в касі банку, привласнила їх та використала на власні потреби.

Встановлено незаконне заволодіння коштами клієнтів банку в сумі 1,2 мільйони гривень, 183,2 тисячі доларів США та 51 тисячу Євро.

Зловмисниці було повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбаченого ч.3,4,5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.4 ст.358 (підроблення документів) КК України та обвинувальний акт скеровано на розгляд в суд.

Суд, розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку спеціального судового провадження, засудив підозрювану до дев’яти років позбавлення волі із позбавленням права займати посади, пов’язані з фінансово-банківською діяльністю строком на три роки, з конфіскацією належного на праві власності майна.

Завдані збитки банк відшкодував клієнтам у повному обсязі.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Дерево життя» на Львівщині
Марина ТЕРНЯК
«Дерево життя» на Львівщині

В «АТБ» розповіли про результати акції Упродовж майже усього листопада в магазинах «АТБ», які розташовані у Київській...

Магазинів «АТБ» на Львівщині стає більше
Олесь ТЯГАЙ
Магазинів «АТБ» на Львівщині стає більше

Мережа активно нарощує свою присутність у регіоні, чи не щомісячно відкриваючи нові маркети Кілька тижнів тому на вул...

Поринути в зимову казку: як у Львові святкуватимуть новорічно-різдвяні свята
Вероніка РОЙ
Поринути в зимову казку: як у Львові святкуватимуть новорічно-різдвяні свята

Кожного року на Різдво Львів наповнюється неабиякою атмосферою свята та готує для своїх мешканців чимало цікавих подій. ...

Перинатальний центр у Львові має стати брендом. Тоді до нас їздитимуть народжувати навіть з-за кордону, – Марія Малачинська
Соломія ГОЛОВІНА
Перинатальний центр у Львові має стати брендом. Тоді до нас їздитимуть народжувати навіть з-за кордону, – Марія Малачинська

«Направду хочу, щоби мої діти та внуки народжували в Україні, а не їхали для цього закордон. Знаю, як це зробити, маю ві...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...