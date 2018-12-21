У Львові на 10 років засудили керівницю банку, що привласнила чимало коштів клієнтів

Рішенням суду до дев’яти років позбавлення волі засуджено колишню керівницю банку, причетну до привласнення значної суми коштів у гривнях, Євро та доларах США. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Факт привласнення коштів клієнтів у відділенні одного з банків Львова викрили працівники управління захисту економіки у Львівській області спільно з слідчими Галицького відділу поліції та за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1.

Правоохоронці встановили, що керівниця відділу роздрібного бізнесу банківської установи ініціювала у електронній системі банку дострокове розірвання договорів строкового банківського вкладу, укладеного між фінансовою установою та клієнтами.

Надалі зловмисниця від імені більш ніж двадцяти вкладників підробила заяви на видачу готівки, яку сама ж отримала в касі банку, привласнила їх та використала на власні потреби.

Встановлено незаконне заволодіння коштами клієнтів банку в сумі 1,2 мільйони гривень, 183,2 тисячі доларів США та 51 тисячу Євро.

Зловмисниці було повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбаченого ч.3,4,5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.4 ст.358 (підроблення документів) КК України та обвинувальний акт скеровано на розгляд в суд.

Суд, розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку спеціального судового провадження, засудив підозрювану до дев’яти років позбавлення волі із позбавленням права займати посади, пов’язані з фінансово-банківською діяльністю строком на три роки, з конфіскацією належного на праві власності майна.

Завдані збитки банк відшкодував клієнтам у повному обсязі.