ОСТАННІ НОВИНИ

Студенти УКУ організовують Святвечір для потребуючих: шукають волонтерів-помічників

Олександр Косик

|

На філософсько-богословському факультеті УКУ 6 січня 2019 року о 14.00 відбудеться Святвечір для потребуючих. Для допомоги шукають волонтерів. Про це інформує «Духовна велич Львова», передає Львівський портал.

 

Організатори очікують у гості понад 150 осіб. Також — відвідають зі святковими стравами установи Львова, де перебувають люди у скрутному матеріальному становищі.

«Потребуючі — це не лише ті, яким необхідна матеріальна підтримка, але й люди, які обмежені у спілкуванні. Тому ми хочемо провести оцей спільний час очікування народження Спасителя і створити таку велику християнську родину на базі УКУ», — зауважив організатор акції Назарій Петрів.

Щоб організувати таку масштабну подію, необхідна допомога волонтерів. Їхня поміч знадобиться 5−6 січня для розміщення стільців та столів, а також для декорування залу.

Для запису у волонтери звертатись за номером телефону: 096 27 40 477 — Назарій Петрів.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Дерево життя» на Львівщині
Марина ТЕРНЯК
«Дерево життя» на Львівщині

В «АТБ» розповіли про результати акції Упродовж майже усього листопада в магазинах «АТБ», які розташовані у Київській...

Магазинів «АТБ» на Львівщині стає більше
Олесь ТЯГАЙ
Магазинів «АТБ» на Львівщині стає більше

Мережа активно нарощує свою присутність у регіоні, чи не щомісячно відкриваючи нові маркети Кілька тижнів тому на вул...

Поринути в зимову казку: як у Львові святкуватимуть новорічно-різдвяні свята
Вероніка РОЙ
Поринути в зимову казку: як у Львові святкуватимуть новорічно-різдвяні свята

Кожного року на Різдво Львів наповнюється неабиякою атмосферою свята та готує для своїх мешканців чимало цікавих подій. ...

Перинатальний центр у Львові має стати брендом. Тоді до нас їздитимуть народжувати навіть з-за кордону, – Марія Малачинська
Соломія ГОЛОВІНА
Перинатальний центр у Львові має стати брендом. Тоді до нас їздитимуть народжувати навіть з-за кордону, – Марія Малачинська

«Направду хочу, щоби мої діти та внуки народжували в Україні, а не їхали для цього закордон. Знаю, як це зробити, маю ві...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...