Студенти УКУ організовують Святвечір для потребуючих: шукають волонтерів-помічників

На філософсько-богословському факультеті УКУ 6 січня 2019 року о 14.00 відбудеться Святвечір для потребуючих. Для допомоги шукають волонтерів. Про це інформує «Духовна велич Львова», передає Львівський портал.

Організатори очікують у гості понад 150 осіб. Також — відвідають зі святковими стравами установи Львова, де перебувають люди у скрутному матеріальному становищі.

«Потребуючі — це не лише ті, яким необхідна матеріальна підтримка, але й люди, які обмежені у спілкуванні. Тому ми хочемо провести оцей спільний час очікування народження Спасителя і створити таку велику християнську родину на базі УКУ», — зауважив організатор акції Назарій Петрів.

Щоб організувати таку масштабну подію, необхідна допомога волонтерів. Їхня поміч знадобиться 5−6 січня для розміщення стільців та столів, а також для декорування залу.

Для запису у волонтери звертатись за номером телефону: 096 27 40 477 — Назарій Петрів.