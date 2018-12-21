Слідство у справі Гандзюк вийшло на новий слід, оголошені підозри

Слідство у справі Катерини Гандзюк відпрацьовує версію причетності до вбивства посадовців, яки займаються незаконною вирубкою лісу на Херсонщині і з якими боролася активістка. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

«Відпрацьовується одна із слідчих версій стосовно вчинення злочину над потерпілою у зв’язку з її активною громадською позицією щодо незаконної вирубки лісу на території Херсонщини та викриття причетних до цієї злочинної схеми посадових та службових осіб органів влади та місцевого самоврядування Херсонської області», – йдеться в повідомленні.

За словами правоохоронців, вони встановили, що на території Голопристанського, Олешківського та інших районів Херсонської області за сприяння чиновників органів влади здійснюється незаконна вирубка лісів для продажу деревини. Злочинну діяльність маскують під санітарну рубку пошкоджених від пожежі дерев.

«Наразі оголошено про підозру в скоєнні злочину передбаченого ст. 115 Кримінального кодексу України семи фігурантам справи», – розповідають у спецслужбі.

Українська правда