ОСТАННІ НОВИНИ

Слідство у справі Гандзюк вийшло на новий слід, оголошені підозри

Омелян Шевчук

|

Слідство у справі Катерини Гандзюк відпрацьовує версію причетності до вбивства посадовців, яки займаються незаконною вирубкою лісу на Херсонщині і з якими боролася активістка. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

 

«Відпрацьовується одна із слідчих версій стосовно вчинення злочину над потерпілою у зв’язку з її активною громадською позицією щодо незаконної вирубки лісу на території Херсонщини та викриття причетних до цієї злочинної схеми посадових та службових осіб органів влади та місцевого самоврядування Херсонської області», – йдеться в повідомленні.

За словами правоохоронців, вони встановили, що на території Голопристанського, Олешківського та інших районів Херсонської області за сприяння чиновників органів влади здійснюється незаконна вирубка лісів для продажу деревини. Злочинну діяльність маскують під санітарну рубку пошкоджених від пожежі дерев.

«Наразі оголошено про підозру в скоєнні злочину передбаченого ст. 115 Кримінального кодексу України семи фігурантам справи», – розповідають у спецслужбі.

Українська правда

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Дерево життя» на Львівщині
Марина ТЕРНЯК
«Дерево життя» на Львівщині

В «АТБ» розповіли про результати акції Упродовж майже усього листопада в магазинах «АТБ», які розташовані у Київській...

Магазинів «АТБ» на Львівщині стає більше
Олесь ТЯГАЙ
Магазинів «АТБ» на Львівщині стає більше

Мережа активно нарощує свою присутність у регіоні, чи не щомісячно відкриваючи нові маркети Кілька тижнів тому на вул...

Поринути в зимову казку: як у Львові святкуватимуть новорічно-різдвяні свята
Вероніка РОЙ
Поринути в зимову казку: як у Львові святкуватимуть новорічно-різдвяні свята

Кожного року на Різдво Львів наповнюється неабиякою атмосферою свята та готує для своїх мешканців чимало цікавих подій. ...

Перинатальний центр у Львові має стати брендом. Тоді до нас їздитимуть народжувати навіть з-за кордону, – Марія Малачинська
Соломія ГОЛОВІНА
Перинатальний центр у Львові має стати брендом. Тоді до нас їздитимуть народжувати навіть з-за кордону, – Марія Малачинська

«Направду хочу, щоби мої діти та внуки народжували в Україні, а не їхали для цього закордон. Знаю, як це зробити, маю ві...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...