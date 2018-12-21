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Римо-католицька парафія запрошує на святкування Різдва

Олександр Косик

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У неділю, 24 грудня, о 20.00 год. римо-католицька парафія св. Йоана Павла І І запрошує усіх на відкрите святкування Різдва за григоріанським календарем. Святкування відбудеться у приміщенні Українського католицького університету (вул. Хуторівка, 35 А). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

«Захід, званий «Римським Різдвом», відбувається вже сьомий раз. Цьогорічна назва «Святкуймо двічі. Частина 1: Католицьке Різдво» вказує на факт, що у Львові традиційно визначається Різдво за двома календарями. «Римське Різдво» — це святкування відкрите для всіх.

Ми прагнемо пережити його як удома: вноситься Вифлеємське світло, встановлюємо фігурки у вертепі, читаючи всі разом віршовані молитви, ділимось різдвяним хлібом, колядуємо. Опісля учасники зможуть й у своїх домівках застосувати деякі елементи святкування. Опівночі буде Різдвяна Служба — так звана «Пастирка». Це буде домашній святвечір, але у великому колі людей. Музичний супровід надаватиме гурт Lux mundi. Після Служби автобусами можна буде повернутися до дому», — розповів настоятель храму св. Йоана Павла І І у Львові о. Григорій Драус.

З його слів, особливістю святкування Різдва у Львові є участь студентів з африканських країн, які навчаються у Львові. Вони поділяться власними національними різдвяними традиціями.

«Запрошуємо всіх розділити з нами радість різдвяних свят, яка єднає усіх людей доброї волі в цілому світі», — додав о. Григорій Драус.

Парафія св. Йоана Павла І І Святвечір і «Пастирку» традиційно проводить в УКУ, через велику кількість відвідувачів. В каплиці на вул. Стрийській 6, що у Сокільниках, Служби відбудуться25 грудня о 9.00, 12.00 та 18.30 год.

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