На Стрийщині відкрили навчально-практичні центри деревообробної галузі та ковальської справи

На Стрийщині сьогодні, 21 грудня, відкрили два навчально-практичні центри – деревообробної галузі, а також електрозварювання та ковальської справи. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Так, на базі ДПТНЗ «Стрийське вище художнє професійне училище» відкрили навчально-практичний центр деревообробної галузі з облаштованими кабінетами професійно-теоретичної підготовки, майстернями ручної та механічної обробки деревини.

Також навчально-практичний центр має сучасну навчально-матеріальну базу, де учні практикуватимуться на професійному обладнанні.

На відкриття центру витратили 867 тис гривень, з яких 567 тис грн – кошти обласного бюджету, решта – кошти училища.

Педагогічний колектив училища основним завданням центру вбачає підготовку учнів до сучасних ринкових умов праці.

Натомість, у ДНЗ «Вище професійне училище №8» створили навчально-практичний центр електрозварювання та ковальської справи. Тут діятиме майстерня зварювальних апаратів та кузня з усім необхідним обладнанням.

На розвиток матеріально-технічної бази центру електрозварювання та ковальської справи з обласного бюджету виділено 1 млн 200 тис грн.

Директор Вищого професійного училища №8 Віталій Никифорів зазначив, що сьогодні на ринку праці затребувані фахівці, які працюють на сучасному обладнанні, тому профосвіта має внутрішньо змінюватися, щоб якісно навчати учнів.

«Система профосвіти покликана готувати людину до праці, пробудити бажання і виробити вміння вчитися, удосконалюватися протягом усього життя, тому проект спрямований на підготовку майбутніх висококваліфікованих робітників. Електрозварювальник – одна з пріоритетних професій, яка сьогодні підтримана Урядом», – наголосив під час виступу Віталій Никифорів.

Зазначимо, що сьогодні на Львівщині працює вже 21 навчально-практичний центр. До кінця 2018 року планують відкрити ще 3 центри.