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Мешканець Львівщини намагався незаконно ввезти в Україну жіночі хутряні шуби

Юлія Шпак

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У «Шегинях» працівники митниці виявили в автомобілі мешканця Львівщини незадекларовані жіночі хутряні шуби. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС у Львівській області.

 

Так, 27-річний мешканець Львівщини, керуючи автомобілем FORD прибув з Республіки Польщі в Україну. Для перетину кордону в пункті пропуску «Шегині» обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор», чим заявив про відсутність будь-яких товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню.

«Під час митного контролю у працівників митниці виникла підозра щодо наявності в ньому таких товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню. Автомобіль скерували в місце поглибленого огляду транспортних засобів та товарів, де під час огляду автомобіля було виявлено 7 жіночих чорних хутряних шуб, накидку та кожушок (напівшубку)», – йдеться у повідомленні.

Відповідно до ст. 374 МК України цей товар перевищує неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України.

Також повідомляється, що під час усного опитування громадянин не повідомив про товар, проте визнав себе його власником. Так, громадянин порушив встановлений порядок проходження митного контролю в зоні спрощеного митного контролю. Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого в статті 471 Митного кодексу України.

Товар вилучено. Його вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.

Фото: ДФС

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