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Львівські поліцейські розшукують 31-річного хулігана

Юлія Шпак

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У Львові поліцейські оголосили в розшук 31-річного чоловіка, якого підозрюють у хуліганстві. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Працівники Сихівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівської області за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, розшукують Ключковського Андрія Мирославовича, 28.11.1987 р.н., мешканця м. Львів, вул. Соняшникова, 22.

Всім, кому що-небудь відомо про його можливе місцеперебування, прохання повідомити за телефонами:   (032) 221-02-99,  221-09-99, або 102.

Фото: поліція

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