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«Авалон» перебудує будівлю на Замарстинівській під житло

Наталя Дуляба

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Виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив ТзОВ «Авалон Престиж» містобудівні умови та обмеження на реконструкцію будівлі під багатоквартирний будинок на вул. Замарстинівській, 53. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 21 грудня, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Як розповів головний архітектор Львова Юліан Чаплінський, будівля, яку «Авалон» збирається перебудувати, є у його приватній власності. А сам майбутній будинок буде останнім у складі одного з житлових комплексів компанії.

Багатоповерхівку зводитимуть на земельній ділянці площею 1,2 га. Її цільове призначення – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку; категорія – землі житлової та громадської забудови. Також ця ділянка розташована у зоні Ж-5-1 – зоні змішаної житлової забудови (від 6 до 12 поверхів з окремими будівлями до 15 поверхів).

Своїм рішенням виконком дозволив забудувати земельну ділянку на 5%, а також встановив, що висота майбутнього житлового будинку не повинна перевищувати 39,6 м.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Авалон Престиж» створили у 2016 році. Його левова частка належить нещодавно заснованій компанії «Авалон Констракшн», а також ТзОВ «Авалон Інкомпані» (Avalon Inc). Одним зі співзасновників Avalon Inc є відомий бізнесмен і депутат Львівської міськради Григорій Козловський, у цьому він сам зізнався наприкінці минулого року.

ТзОВ «Авалон Престиж» займається організацією будівництва будівель, розмір його статутного капіталу становить 3,3 млн грн.

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