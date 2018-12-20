Як знизити ризики інсульту: поради від МОЗ

Згідно з даними ВООЗ, понад 90% всіх смертей в Україні (близько 600 тис на рік) спричинені хронічними неінфекційними захворюваннями. Вони також є головними причинами інвалідності серед людей старшої вікової групи. Одним з найчастіших хронічних неінфекційних захворювань є інсульт, який загрожує кожному п’ятому українцю. Про фактори ризику і дієву профілактику інсульту розповідає лікар-невролог Юрій Фломін, передає прес-служба МОЗ.

ПОТЕНЦІЙНІ ПРИЧИНИ ІНСУЛЬТУ ТА ІНШИХ НЕІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ: ФАКТОРИ РИЗИКУ

Хронічні неінфекційні захворювання, серед яких хвороби серця, інсульт, рак, цукровий діабет та хронічні хвороби легень, об’єднують не тільки величезний вплив на тривалість та якість життя людей, але і спільні причини їх виникнення. Головні фактори ризику – це:

нездорове харчування,

малорухомий спосіб життя,

куріння,

зловживання алкоголем,

забруднення повітря,

високий кров’яний тиск (гіпертонія),

підвищений рівень холестерину у крові.

Ще одна особливість, яка об’єднує ці неінфекційні захворювання у разі наявності факторів ризику, – чим довше нічого не робити для профілактики, тим більша загроза ускладнень і важчими будуть їх наслідки.

Щороку в Україні виникає 120-150 тисяч інсультів, але абсолютної більшості з них можна уникнути. Результати наукових досліджень свідчать, що близько 90% всіх інсультів обумовлені 10 факторами ризику, на які ми можемо ефективно впливати. У світі майже половина всіх інсультів пов’язана з артеріальною гіпертензією, близько 1/3 – з недостатньою фізичною активністю, приблизно 1/4 – з поганим харчуванням, понад 1/4 – з надмірним рівнем холестерину, до 1/5 – з ожирінням, до 1/10 – з курінням та до 1/10 – з миготливою аритмією.

Згідно з результатами міжнародного дослідження INTERSTROKE, у країнах Центральної та Східної Європи вплив цих факторів ризику дещо відрізняється: до половини усіх інсультів обумовлені високим рівнем холестерину, понад 40% – гіпертонією, понад 25% – нездоровим харчуванням, близько 20% – хворобами серця (зокрема миготливою аритмією), майже 20% – недостатньою фізичною активністю, до 15% – психо-соціальними причинами, майже 15% – курінням, понад 5% – цукровим діабетом, до 5% – ожирінням та ще до 5% – зловживанням алкоголем.

Зверніть особливу увагу на гіпертонію, миготливу аритмію та підвищений холестерин – вагомі чинники ризику інсульту, якого можна легко уникнути, якщо приймати правильні ліки. Чи є у вашій родині є люди з чинниками ризику?

ЯК МОЖНА САМОМУ ВИЗНАЧИТИ РИЗИК ІНСУЛЬТУ: ОНЛАЙН ІНСТРУМЕНТИ

Якщо ви самі не хочете стати жертвою інсульту та бажаєте убезпечити від цієї руйнівної хвороби свої близьких, почніть з оцінювання ризику інсульту. Це можна зробити за допомогою спеціальних калькуляторів, таких як Stroke Riskometer або QStroke. Stroke Riskometer можна безкоштовно завантажити на Apple Store або Google play. QStroke доступний безкоштовно англійською за посиланням.

Загальний ризик судинних катастроф (інфаркту міокарду, інсульту, смерті від судинного захворювання) можна визначити за допомогою калькулятора ASCVD Risk Estimator Plus, що доступний за посиланням.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО РИЗИК ІНСУЛЬТУ ПІДВИЩЕНИЙ

Якщо ризик інсульту чи інших судинних катастроф у вас підвищений (навіть помірно), зверніться до свого сімейного лікаря, терапевта. Він проконсультує щодо профілактики судинних захворювань, а за потреби скерує до кардіолога чи судинного невролога.

Не допустити появи хвороби чи її ускладнення набагато краще, ніж їх лікувати. У разі підвищеного ризику інсульту чи інших тяжких судинних хвороб ваш лікар призначить відповідне профілактичне лікування і дать рецепт на “Доступні ліки”. За рецептом лікаря ви можете отримати ліки в аптеці безоплатно або з незначною доплатою.