У житловому будинку біля Оперного театру сталася пожежа

Сьогодні вранці у Львові на проспекті Свободи, 39 сталася пожежа у квартирі житлового будинку. Внаслідок пожежі продуктами горіння отруївся чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

«О 09:32 год. пожежу вдалося ліквідувати повністю. На місці пожежі було виявлено чоловіка, який отруївся продуктами горіння. Потерпілого передали медикам для надання медичної допомоги. В результаті пожежі вогнем знищено речі домашнього вжитку. На даний час причини події з’ясовуються», – розповіли у ДСНС.

Фото: Львівський портал