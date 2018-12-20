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У самбірську церкву «повернулося» старовинне Євангеліє, яке вкрали напередодні

Дарина Смеречанська

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У одному з храмів Самбора з престолу поцупили Євангеліє, яке датується 16-17 ст. Однак сьогодні його виявили в церкві. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

У Самбірський відділ поліції звернувся священнослужитель одного з міських храмів. Він повідомив, що у ніч на 14 грудня невідома особа, підібравши ключ до вхідних дверей, проникла у церкву і викрала з престолу Євангеліє, яке датується 16-17 ст.

За фактом було відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Сьогодні, 20 грудня, зникле Євангеліє було виявлено у церкві.

Наразі слідчі встановлюють обставини події та особу зловмисника, причетного до крадіжки.

 

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