У Львові відбудеться благодійний аукціон надій

У Львові відбудеться благодійний ХІІІ Аукціон надій. Захід стартує 20 грудня о 17.00 год у приміщенні «Bankhotel» (вул. Листопадового Чину, 8). Аукціон надій — щорічний масштабний благодійний проект, який проводять студенти Університету банківської справи. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії міста.
Захід проходить у форматі аукціону, лоти на якому — це мистецькі речі пожертвувані львівськими художниками та творчими людьми. Усі виручені кошти будуть спрямовані на відновлення однієї з найцінніших архітектурних пам`яток старовинного Львова — скульптури Ісуса Христа на куполі каплиці Боїмів.
Учасниками Аукціону надій стануть меценати, підприємці, відомі львів’яни, представники влади.
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Олександр Косик