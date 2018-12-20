ОСТАННІ НОВИНИ

На Жовківщині внаслідок ДТП перевернулась фура: другий день рух трасою ускладнений

Олександр Косик

|

Вчора у Жовківському районі через ДТП перевернулась вантажівка. До сьогодні її не забрали з дороги, тому поліція змушена постійно регулювати рух на цій ділянці дороги. Інформацію про це Львівському порталу підтвердили у прес-службі Патрульної поліції Львівщини.

 

Аварія сталась вчора, 19 грудня, близько 15.00 у селі Гряда. Відомо, що відбулось зіткнення легкового автомобіля та вантажівки. Поліцейські встановили, що водій легковика виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою, яка унаслідок ДТП перекинулась.

Так у патрульній поліції повідомили, що фуру не можуть забрати з дороги, адже вона опломбована працівниками митниці і заповнена вщент товарами зі скла. Водій (житель Модови) боїться за вантаж, тому не викликає фірму, яка може тросами підняти автомобіль. Наразі водій і правоохоронці шукають авто, в яке можна перевантажити товар, і митників, які знімуть пломбу. Поки прогнозів, коли трасу звільнять, нема.

 

Зазначимо, що рух трасою Жовква-Львів ускладнений, поліція пропускає автомобілі реверсом.

Фото: варта-1

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Поринути в зимову казку: як у Львові святкуватимуть новорічно-різдвяні свята
Вероніка РОЙ
Поринути в зимову казку: як у Львові святкуватимуть новорічно-різдвяні свята

Кожного року на Різдво Львів наповнюється неабиякою атмосферою свята та готує для своїх мешканців чимало цікавих подій. ...

Перинатальний центр у Львові має стати брендом. Тоді до нас їздитимуть народжувати навіть з-за кордону, – Марія Малачинська
Соломія ГОЛОВІНА
Перинатальний центр у Львові має стати брендом. Тоді до нас їздитимуть народжувати навіть з-за кордону, – Марія Малачинська

«Направду хочу, щоби мої діти та внуки народжували в Україні, а не їхали для цього закордон. Знаю, як це зробити, маю ві...

Як у нових магазинах «АТБ» використовують досвід мережі
Олесь ТЯГАЙ
Як у нових магазинах «АТБ» використовують досвід мережі

Відома торговельна мережа уніфікувала роботу своїх маркетів по всій країні завдяки групам підтримки. Наприкінці листо...

Сучасна архітектура в серці історичного Львова: бути чи не бути?
Наталя ДУЛЯБА
Сучасна архітектура в серці історичного Львова: бути чи не бути?

Цьогоріч Львів відзначає 20-ту річницю входження до Списку світової спадщини ЮНЕСКО. 5 грудня 1998 року на засіданні ком...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...