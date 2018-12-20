На Жовківщині внаслідок ДТП перевернулась фура: другий день рух трасою ускладнений

Вчора у Жовківському районі через ДТП перевернулась вантажівка. До сьогодні її не забрали з дороги, тому поліція змушена постійно регулювати рух на цій ділянці дороги. Інформацію про це Львівському порталу підтвердили у прес-службі Патрульної поліції Львівщини.

Аварія сталась вчора, 19 грудня, близько 15.00 у селі Гряда. Відомо, що відбулось зіткнення легкового автомобіля та вантажівки. Поліцейські встановили, що водій легковика виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою, яка унаслідок ДТП перекинулась.

Так у патрульній поліції повідомили, що фуру не можуть забрати з дороги, адже вона опломбована працівниками митниці і заповнена вщент товарами зі скла. Водій (житель Модови) боїться за вантаж, тому не викликає фірму, яка може тросами підняти автомобіль. Наразі водій і правоохоронці шукають авто, в яке можна перевантажити товар, і митників, які знімуть пломбу. Поки прогнозів, коли трасу звільнять, нема.

Зазначимо, що рух трасою Жовква-Львів ускладнений, поліція пропускає автомобілі реверсом.

Фото: варта-1