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На площі Ринок вже облаштовують Різдвяну шопку

Дарина Смеречанська

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Сьогодні на площі Ринок перед входом в міську раду почали монтувати авторську інтерактивну Різдвяну шопку. Сценка шопки складається із п’яти двометрових фігур, вирізьблених із тополі, які розмальовували діти зі Львова. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Як розповіла арт-директор компанії «Львівські ярмарки» Ольга Гренюх, інсталяція із фігурами біблійних персонажів, де зображена сцена народження Ісуса Христа, — одна із найпопулярніших різдвяних традицій у Європі. Авторську інтерактивну шопку, яку зробив скульптор Антон Лубій, у Львові встановлюють навпроти Ратуші. Усі охочі зможуть зайти всередину шопки, роздивитись чи зробити фото.

 

Шопку, яка створена за ініціативи компанії «Львівські ярмарки» та є подарунком громаді міста Львова, відкриють 22 грудня, і вона буде знаходитись на площі Ринок до свята Водохреща.

Додамо, що традицію встановлення Різдвяної шопки у Львові продовжують вже багато років.

Фото: ЛМР

 

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