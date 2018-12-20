Горе-«помічник» святого Миколая. Чоловік приніс подарунки дітям і заодно виніс з помешкання тещі всі заощадження

На Старосамбірщині поліцейські викрили «помічника» Святого Миколая, причетного до крадіжки: чоловік, який приїхав привітати з Днем святого Миколая дітей, обікрав помешкання тещі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

В Старосамбірське відділення поліції 19 грудня звернулася за допомогою 59-річна жителька одного із сіл району. Жінка повідомила, що невідома особа проникла в її будинок та викрала 6500 гривень та 100 євро.

Як встановили поліцейські, до вчинення правопорушення причетний 35-річний зять потерпілої. Чоловік приїхав з Самбора, щоб привітати дітей з днем Святого Миколая. Нікого не заставши вдома, він заліз у будинок через незачинене вікно. Після того, як залишив подарунки малечі, чоловік викрав гроші із тещиної сумки.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Максимальне покарання, передбачене статтею, – позбавлення волі на строк до трьох років.

Проводиться досудове розслідування.