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«Академія» готує для львів’ян різдвяний музичний дарунок

Омелян Шевчук

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У суботу, 22 грудня, у Львівській національній філармонії відбудеться концерт «Різдвяний музичний дарунок», який уже 24 рік поспіль організовує камерний оркестр «Академія». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

«Протягом усіх років незмінним залишається час проведення цих святкових вечорів – це дні, які передують початку Різдвяних свят в римо-католицькому світі. Довільна концертна програма – це святковий подарунок для кожного за його смаком. Безумовно, ми завжди готуємо твори релігійного характеру Й.C.Баха, А.Вівальді, Г.Ф.Генделя, П.Васкса, М.Скорика, А.Гаврилець, Б.Фроляк», – зазначають організатори події.

Цьогоріч вони обіцяють слухачам цікавий і різноманітний вечір, а також музичні дарунки, зокрема прем’єри. Солістами будуть гості, серед яких віолончеліст Марсель Бергман, разом з оркестром «Академія» виступатиме хор «Gloria».

Початок концерту – о 18:00.

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