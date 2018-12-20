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30-річна львів’янка потрапила до реанімації через отруєння чадним газом

Олександр Косик

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У Львові жінка отруїлась чадним газом. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Вчора, 19 грудня, о 23:06 год. у Львові, по вул. Гринченка 31 (Шевченківський район), отруїлася, ймовірно, чадним газом, місцева мешканка 1988 року народження, яку у стані середнього ступеню важкості (12% карбоксигемоглобіну) було госпіталізовано у реанімаційне відділення Львівської ОКЛ.

Обставини події з’ясовуються.

Звертаємо увагу: порушення правил безпеки при експлуатації в холодну пору року пічного і газового опалення – поширена причина виникнення пожеж у побуті та нещасних випадків, пов’язаних з отруєнням чадним газом.

У зв’язку із перепадами атмосферного тиску під час коливання температури повітря порушується тяга в димових і вентиляційних каналах, що негативно впливає на роботу газового і пічного обладнання, тому закликаємо мешканців області неухильно дотримуватися наступних правил:

  • у разі використання для опалення газових приладів у сильний вітер не рекомендується користуватися газовими опалювальними приладами та колонками, які мають відвід продуктів згоряння в димоходи, оскільки є загроза виникнення зворотної тяги, при цьому продукти згоряння попадають у приміщення;
  • у період різких похолодань власники житлових будинків повинні проводити огляд оголовків димоходів і вживати заходи щодо запобігання їх обмерзання та закупорювання димоходів; не використовувати для обігріву приміщень несертифіковані та саморобні нагрівальні прилади, газові кухонні плити.

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