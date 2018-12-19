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Восьмеро мешканців Львівщини отруїлися чадним газом: постраждало троє дітей

Дарина Смеречанська

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На Львівщині чадним газом отруїлося восьмеро людей, з них: п’ятеро – у Городку та троє – у с. Мокротин Жовківського району. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, 18 грудня о 08:50 год. м. Городок на вул. Вергона отруїлися чадним газом 3 особи, із них 2 дітей 2004 та 2005 року народження. Постраждалі в середньому стані важкості госпіталізовані до Городоцької ЦРЛ. У будинку встановлена газова плита та парапетний котел.

Ще один випадок стався 19 грудня о 02:12 год. в с. Мокротин Жовківського району: 5 людей отруїлися чадним газом, із них 1 дитина 2016 року народження. Постраждалі в середньому стані важкості госпіталізовані до ЛОКЛ та ОХМАТДИТ. В будинку встановлена газова плита та парапетний котел.

Обставини обох події встановлюються.

 

 

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