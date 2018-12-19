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Внаслідок наїзду вантажівки постраждав 26-річний мешканець Буського району

Дарина Смеречанська

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У Буському районі пішохід отримав тілесні ушкодження внаслідок наїзду вантажівки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

Дорожньо-транспортна пригода сталась 18 грудня близько 17.30 в одному з сіл Буського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажного автомобіля «ТАТА», 57-річний Пустомитівського району, скоїв наїзд на пішохода, 26-річного мешканця Буського району. Внаслідок наїзду пішохід отримав тілесні ушкодження.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події,вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

 

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