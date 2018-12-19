У Жидачівському районі палав DAF

У с. Ходорківці Жидачівського району рятувальники гасили пожежу у великовантажному автомобілі марки DAF з причіпом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.

Повідомлення про пожежу надійшло 18 грудня о 12.07. До місця виклику негайно виїхали рятувальники 50-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Бібрка та приступили до робіт з ліквідації пожежі. Внаслідок пожежі вогнем знищено 2 колеса автомобіля та пошкоджено лакофарбове покриття автомобіля на площі 0,5 кв.м.

До ліквідації пожежі залучили 3 чоловік особового складу та 1 одиницю спецтехніки. Обставини події встановлюються.