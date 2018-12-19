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У області впіймали банду розбійників, які нападали на обмінники та «валютчиків»

Дарина Смеречанська

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На Львівщини викрили банду розбійників, яка спеціалізувалася на вчиненні розбійних нападів та таємному викраденні майна громадян. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

Встановлено, що мешканець Львівської області у 2018 році, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, організував стійку групу, до складу якої увійшли три жителі Львівщини.

Спільно узгодженим планом, члени організованої групи протягом  року  вчинили ряд розбійних нападів на пункти обміну валюти, а також так званих «валютчиків».

При цьому, зловмисники розподіляли між собою кошти, отримані від вчинення злочинів, забезпечували конспірацію своїх дій, підшукали та придбали знаряддя для вчинення злочинів, зокрема, вогнепальну зброю, ножі, бити, маски з отворами для очей, засоби зв’язку, одяг, транспортні засоби.

За час документування злочинної діяльності організованої групи та під час проведених обшуків правоохоронцями встановлено причетність вказаних осіб до семи епізодів вчинення кримінальних правопорушень, якими заподіяно шкоду на загальну суму понад 1,1 млн грн.

Зазначимо, що частина викрадених коштів використовувалася для забезпечення протиправної діяльності групи.

У даний час проводиться робота на предмет  причетності вказаних осіб до вчинення інших аналогічних злочинів.

Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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