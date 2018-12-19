У Львові затримали групу серійних злодіїв

У Львові поліцейські затримали трьох раніше судимих «гастролерів». За рішенням суду зловмисникам обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В ніч на 18 грудня на оперативну лінію 102 зателефонував 41-річний виконроб однієї з львівських компаній. Чоловік повідомив, що з приміщення супермаркету, де виконуються ремонтні роботи, невідомі особи намагаються викрасти перфоратор, болгарку, зварювальний апарат та інші інструменти.

Працівники патрульної поліції виявили на місці події трьох чоловіків та доставили їх у Сихівський відділ поліції. Ними виявилися троє раніше судимих «гастролерів» – 27-річним харків’янин, 28-річним мешканець Харківської області та 23-річний житель міста Черкаси.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Суд обрав зловмисникам міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

Триває досудове розслідування.