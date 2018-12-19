ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові затримали групу серійних злодіїв

Олександр Косик

|

У Львові поліцейські затримали трьох раніше судимих «гастролерів». За рішенням суду зловмисникам обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

В  ніч на 18 грудня на оперативну лінію 102 зателефонував 41-річний виконроб однієї з львівських компаній. Чоловік повідомив, що з приміщення супермаркету, де виконуються ремонтні роботи, невідомі особи намагаються викрасти перфоратор, болгарку, зварювальний апарат та інші інструменти.

Працівники патрульної поліції виявили на місці події трьох чоловіків та доставили їх у Сихівський відділ поліції. Ними виявилися троє раніше судимих «гастролерів» – 27-річним харків’янин, 28-річним мешканець Харківської області та 23-річний житель міста Черкаси.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Суд обрав зловмисникам міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

Триває досудове розслідування.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Поринути в зимову казку: як у Львові святкуватимуть новорічно-різдвяні свята
Вероніка РОЙ
Поринути в зимову казку: як у Львові святкуватимуть новорічно-різдвяні свята

Кожного року на Різдво Львів наповнюється неабиякою атмосферою свята та готує для своїх мешканців чимало цікавих подій. ...

Перинатальний центр у Львові має стати брендом. Тоді до нас їздитимуть народжувати навіть з-за кордону, – Марія Малачинська
Соломія ГОЛОВІНА
Перинатальний центр у Львові має стати брендом. Тоді до нас їздитимуть народжувати навіть з-за кордону, – Марія Малачинська

«Направду хочу, щоби мої діти та внуки народжували в Україні, а не їхали для цього закордон. Знаю, як це зробити, маю ві...

Як у нових магазинах «АТБ» використовують досвід мережі
Олесь ТЯГАЙ
Як у нових магазинах «АТБ» використовують досвід мережі

Відома торговельна мережа уніфікувала роботу своїх маркетів по всій країні завдяки групам підтримки. Наприкінці листо...

Сучасна архітектура в серці історичного Львова: бути чи не бути?
Наталя ДУЛЯБА
Сучасна архітектура в серці історичного Львова: бути чи не бути?

Цьогоріч Львів відзначає 20-ту річницю входження до Списку світової спадщини ЮНЕСКО. 5 грудня 1998 року на засіданні ком...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...