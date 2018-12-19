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У Львові нагородили п’ятьох військових 80-ї десантно-штурмової бригади

Олександр Косик

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У Львові привітали та відзначили подяками військових 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Сьогодні у Львові відбулися урочистості з нагоди Дня військової частини А0284 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Військові, громадськість та представники влади вшанували загиблих воїнів на Сході України, поклавши квіти до меморіальної дошки, а також пам’ятника загиблим воїнам АТО/ООС на території військової частини.

Зокрема, за зразкове виконання службового обов’язку, старанність, мужність, самовідданість, ініціативу під час виконання службового обов’язку та з нагоди Дня військової частини, подяками від громади міста та матеріальними допомогами від міста в розмірі 5 тис. грн нагороджено:

— капітана Верховода Павла Валентиновича — командира зенітної ракетної батареї зенітного ракетно-артилерійського дивізіону військової частини А0284;

— лейтенанта Біляєва Сергія Євгеновича — командира 2 розвідувального взводу розвідувальної роти військової частини А0284;

— старшого сержанта Бревуса Андрія Мирославовича — головного сержанта роти десантного забезпечення військової частини А0284;

— сержанта Попову Оксану Миронівну — старшу медичну сестру госпітального відділення медичної роти військової частини А0284;

— молодшого сержанта Кулішенка Романа Юрійовича — старшого бойового медика 6 десантно-штурмової роти 2 десантно-штурмового батальйону військової частини А0284;

Довідка

80-та окрема десантно-штурмова бригада (80 ОДШБр, в/ч А0284, в/ч пп В-3720) — військове з’єднання Високомобільних десантних військ України, що за організаційно-штатною структурою підпорядковується командуванню ВДВ ЗСУ. Базується у Львові. З 2014 року 80 бригада бере активну участь у бойових діях на Сході України.

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