У Львові хочуть заборонити лотерейний бізнес: таку ініціативу у п'ятницю розгляне виконком

На розгляд виконавчого комітету Львівської міськради винесуть рішення про заборону лотерейного бізнесу у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Власне, під час апаратної наради міський голова Львова Андрій Садовий озвучив ініціативу про необхідність негайної заборони лотерейного бізнесу в місті і дав доручення підготувати й винести відповідне рішення на розгляд виконавчого комітету у п’ятницю, 21 грудня.

«Ви, мабуть, коли їдете містом, бачите вивіски на кшталт „Національна лотерея“. Насправді ж, це ніяка не національна лотерея. Це салони грального бізнесу, які існують через те, що на них закривають очі працівники правоохоронних органів. Нещодавно трапився випадок, про який мені розповідав один мешканець Львова. Так, він зайшов у заклад громадського харчування, а там всередині були оці гральні автомати. Двоє людей почали підтягувати в гру інших, які, очевидно, приїхали із заробітків. Цей мешканець звернувся в поліцію. Через півгодини поліція віддзвонила, що вони не можуть приїхати. Це виходить за межі здорового глузду», – зазначив він.