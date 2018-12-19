У Львівській опері нагородять найкращу спортсменку області Вероніку Марченко

У суботу, 22 грудня, відбудеться нагородження найкращої спортсменки Львівщини у листопаді Вероніки Марченко, а також її тренера Марії Гавелко. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі відділення НОК України у Львівській області.

Урочистий захід відбудеться у дзеркальній залі Львівської опери (проспект Свободи, 28) й розпочнеться об 11:00.

Звання найкращої спортсменки Львівщини у листопаді Вероніка Марченко здобула завдяки успішному виступу на чемпіонаті світу серед військовослужбовців зі стрільби з лука, який відбувся з 11 до 16 листопада 2018 року в у Тегерані (Ісламська Республіка Іран). На цьому чемпіонаті спортсмен-інструктор Навчально-спортивної бази літніх видів спорту, старший сержант, Вероніка Марченко виборола бронзову нагороду в особистому заліку. Окрім Вероніки Марченко, пам’ятні подарунки від партнерів відділення НОК України у Львівській області отримає й тренер лучниці Марія Гавелко.

Голова відділення НОК України у Львівській області Юрій Турянський також нагородить від НОК України срібну призерку ІІІ Літніх юнацьких Олімпійських Ігор в Буенос-Айресі Христину Пограничну (художня гімнастика), її тренера Ірину Руду, а також тренера борчині Оксани Чудик Олександра Раковського цінними подарунками від партнера НОК України компанії «Самсунг Електронікс Україна». Оксана Чудик уже була нагороджена президентом НОК України Сергієм Бубкою під час семінару-наради НОК України у Києві.