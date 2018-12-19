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У дрогобицькій колонії, вкручуючи лампочку, помер росіянин

Олександр Косик

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У виправній колонії №40 у Дрогобичі помер громадянин РФ Валерій Іванов. Про це було повідомлено секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, передає Львівський портал.

 

За інформацією Дрогобицької місцевої прокуратури, 9 грудня Валерій Іванов перебуваючи у кімнаті відпочинку для ув’язнених вирішив закрутити лампочку, яка перегоріла. Для цього він заліз на складану драбину, проте не втримався та впав на спину. Потиличною частиною голови він вдарився об смітник, внаслідок чого настала смерть.

За даним фактом прокуратурою відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 ККУ з позначкою «нещасний випадок».

Слідчі дії тривають. Остаточні результати судмедекспертизи очікуються через місяць.

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