Транспортний колапс. Через аварії у Львові дві години не курсували трамваї

Вчора, 18 грудня, у вечірній час-пік у Львові виник транспортний колапс: рух п’ятьох трамваїв був заблокований через ДТП, а маршрутки просто не могли вмістити всіх пасажирів. Через це львів’яни штовхались і сварились на зупинках, а деякі навіть змушені були йти додому пішки. Львівський портал звернувся у ЛКП «Львівелектротранс», аби дізнатися, скільки часу у місті не курсував електротранспорт, і яких збитків через зазнало підприємство.

Як розповів речник ЛКП «Львівелектротранс» Іван Бондар, вчора, орієнтовно о 18:00 год., на трамвайних коліях стались відразу три аварії, які повністю заблокували рух трамваїв №1, №2, №3, №8, №9 на дві години – до 20:00 год.

«Близько о 18:00 год. одночасно у трьох різних місцях на колії виникли ДТП. У двох випадках це були аварії за участю трамвая: вантажівка в’їхала у трамвай, автобус в’їхав у трамвай так, що він аж вискочив із колії. В іншому місці була аварія за участі двох автомобілів, втім один із них також в’їхав у трамвай. Саме ці три ДТП заблокували фактично рух електротранспорту орієнтовно на дві години. Це був якраз вечірній час-пік, коли людям треба було терміново добратися додому», – пояснив Іван Бондар.

Водночас він зазначив, що в цій ситуації служби «Львівелектротрансу» спрацювали оперативно, аби якомога швидше відновити рух електротранспорту. Також зараз встановлюється розмір збитків, заподіяних внаслідок ДТП та простою, адже найближчим часом підприємство збирається подавати в суд на винуватців аварій.

«Наші служби спрацювали дуже оперативно для того, щоб виправити ситуацію. Тому говорити про те, що якось не так спрацював «Львівелектротранс» буде неправильно, адже це – свого роду форс-мажор, який завжди може трапитися.

Звичайно, ми будемо вимагати компенсації від водіїв-винуватців ДТП, які затримали рух електротранспорту. Маємо вже таку судову практику, напрацьовано понад 40 судових рішень на нашу користь. Тому вже найближчим часом будуть судові позови», – додав Іван Бондар.

Як повідомляв раніше Львівський портал, із початку року затримки у русі електротранспорту спричинили понад 650 ДТП та 260 випадків неправильного паркування. За це ЛКП «Львівелектротранс» відсудив майже 160 тисяч гривень компенсацій.

Детальніше дізнатися про паркінг чи ДТП на трамвайних коліях та простій електротранспорту через це можна у статті Львівського порталу «Бидло-паркінг на трамвайній колії: новітня традиція княжого Льовова».

Фото: Іван Бондар