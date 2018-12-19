«Подаруй дитині свято»: небайдужі львів’яни допомогли втілити 380 дитячих мрій

У рамках благодійної акції «Подаруй дитині свято» небайдужі львів’яни реалізували листи-побажання до святого Миколая 380 дітлахів. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Так, волонтери зібрали 380 листів діток із малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей-інвалідів, сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування зі Львова та області , а також школи-інтернат №100 для незрячих. Щодня до Офісу Святого Миколая, який розташований у Львівському обласному молодіжному центрі (вул. Винниченка 12, 2-ий поверх) небайдужі львів’яни приносили пакунки для дітей.

«Цьогоріч акція вийшла на новий рівень та стала ще масштабнішою, ніж попереднього року. Адже нам вдалось зібрати 380 листів дітей. Листи ми викладали на фейсбук сторінку благодійної акції частинами. Першу «порцію» листів розібрали у перші три дні! А це було близько 100 листів. Щодня телефонують бажаючі долучитись до акції та взяти лист котроїсь дитини. Однак, ми змушені відмовляти, адже більше листів немає! Звісно, це нас приємно тішить та мотивує наступного року допомогти ще більшій кількості дітей!» – повідомила співкоординаторка Благодійної акції «Подаруй дитині свято» Вероніка Кашинська».

Окрім цього, організатори зазначають, що на дітей крім омріяних подарунків чекає справжнє повноцінне святкування 23 грудня о 15:00 в кінотеатрі ім. О. Довженка.

Нагадуємо, що цього року Благодійна акція «Подаруй дитині свято» проходить уже всьоме, а координаторами цьогорічної акції є ГО «Львівський молодіжний клуб» спільно зі Студентською радою Львова та Львівським обласним молодіжним центром.