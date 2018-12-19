На Погулянці хочуть звести 3-поверховий житловий будинок

Руслан Савіцький хоче збудувати зблокований житловий будинок на вул. Погулянка, 6, 8, 8-А. Відповідний проект містобудівних умов та обмежень опублікували на сайті Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Як йдеться у проекті рішення, нове житло Руслан Савіцький планує зводити на земельних ділянках площею 0,15 та 0,03 га. Перша із них є у комунальній власності, другою володіє сам Савицький.

Ділянки належать до земель житлової та громадської забудови, розташовані вони у зоні Ж-2 – зоні малоповерхової квартирної житлової забудови відповідно до зонінгу Личаківського району. Також ці землі входять до історичного ареалу Львова.

Забудувати ці ділянки Руслан Савіцький хоче на 31%. При цьому майбутній триповерховий житловий будинок складатиметься із 4 квартир, а перед ним облаштують парковку на 8 місць.

Відтак управління архітектури та урбаністики Львівської міськради ініціювало консультації з громадськістю щодо проекту рішення виконавчого комітету «Про затвердження містобудівних умов і обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво гр. Савіцьким Р. Я. зблокованого житлового будинку на вул. Погулянка, 6,8,8-А». Зауваження та пропозиції можна подавати через ЦНАПи до 14 січня.

Також 21 грудня о 15:00 год. у малій сесійній залі Львівської міськради відбудеться презентація проекту забудови.