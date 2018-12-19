ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині закриють один з піших перетинів кордону

Олександр Косик

|

Наприкінці року закінчиться реалізація пілотного проекту, за яким в пункті пропуску «Угринів-Долгобичув» здійснювалося оформлення осіб, які перетинають україно-польський кордон у пішому порядку. З такою пропозицією виступила польська сторона. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівського прикордонного загону.

 

Відмітимо, що даний проект в автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув»,  де прикордонний контроль здійснюється польськими та українськими прикордонними службами, був запроваджений 1 липня 2015 року.

Метою проекту було оцінити суспільний попит та передбачуваний масштаб прикордонного руху для пішоходів. Це дозволить в майбутньому впроваджувати необхідну інфраструктуру в пунктах пропуску, аби забезпечити необхідні умови та безпеку для людей.

В той же час, польська сторона ініціює з 1 січня припиняється цей пілотний проект, оскільки інфраструктура в пункті пропуску, що тимчасово облаштована для пішохідного руху, не дозволяє його продовжити в його нинішньому вигляді.

Крім того, береться до уваги збільшення часу очікування на перетин державного кордону для осіб, які подорожують автобусами, тому варто використовувати інфраструктуру пункту пропуску відповідно до призначення.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Поринути в зимову казку: як у Львові святкуватимуть новорічно-різдвяні свята
Вероніка РОЙ
Поринути в зимову казку: як у Львові святкуватимуть новорічно-різдвяні свята

Кожного року на Різдво Львів наповнюється неабиякою атмосферою свята та готує для своїх мешканців чимало цікавих подій. ...

Перинатальний центр у Львові має стати брендом. Тоді до нас їздитимуть народжувати навіть з-за кордону, – Марія Малачинська
Соломія ГОЛОВІНА
Перинатальний центр у Львові має стати брендом. Тоді до нас їздитимуть народжувати навіть з-за кордону, – Марія Малачинська

«Направду хочу, щоби мої діти та внуки народжували в Україні, а не їхали для цього закордон. Знаю, як це зробити, маю ві...

Як у нових магазинах «АТБ» використовують досвід мережі
Олесь ТЯГАЙ
Як у нових магазинах «АТБ» використовують досвід мережі

Відома торговельна мережа уніфікувала роботу своїх маркетів по всій країні завдяки групам підтримки. Наприкінці листо...

Сучасна архітектура в серці історичного Львова: бути чи не бути?
Наталя ДУЛЯБА
Сучасна архітектура в серці історичного Львова: бути чи не бути?

Цьогоріч Львів відзначає 20-ту річницю входження до Списку світової спадщини ЮНЕСКО. 5 грудня 1998 року на засіданні ком...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...