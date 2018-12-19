На Львівщині закриють один з піших перетинів кордону

Наприкінці року закінчиться реалізація пілотного проекту, за яким в пункті пропуску «Угринів-Долгобичув» здійснювалося оформлення осіб, які перетинають україно-польський кордон у пішому порядку. З такою пропозицією виступила польська сторона. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівського прикордонного загону.
Відмітимо, що даний проект в автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», де прикордонний контроль здійснюється польськими та українськими прикордонними службами, був запроваджений 1 липня 2015 року.
Метою проекту було оцінити суспільний попит та передбачуваний масштаб прикордонного руху для пішоходів. Це дозволить в майбутньому впроваджувати необхідну інфраструктуру в пунктах пропуску, аби забезпечити необхідні умови та безпеку для людей.
В той же час, польська сторона ініціює з 1 січня припиняється цей пілотний проект, оскільки інфраструктура в пункті пропуску, що тимчасово облаштована для пішохідного руху, не дозволяє його продовжити в його нинішньому вигляді.
Крім того, береться до уваги збільшення часу очікування на перетин державного кордону для осіб, які подорожують автобусами, тому варто використовувати інфраструктуру пункту пропуску відповідно до призначення.
Олександр Косик