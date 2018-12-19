На Львівщині закриють один з піших перетинів кордону

Наприкінці року закінчиться реалізація пілотного проекту, за яким в пункті пропуску «Угринів-Долгобичув» здійснювалося оформлення осіб, які перетинають україно-польський кордон у пішому порядку. З такою пропозицією виступила польська сторона. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівського прикордонного загону.

Відмітимо, що даний проект в автомобільному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», де прикордонний контроль здійснюється польськими та українськими прикордонними службами, був запроваджений 1 липня 2015 року.

Метою проекту було оцінити суспільний попит та передбачуваний масштаб прикордонного руху для пішоходів. Це дозволить в майбутньому впроваджувати необхідну інфраструктуру в пунктах пропуску, аби забезпечити необхідні умови та безпеку для людей.

В той же час, польська сторона ініціює з 1 січня припиняється цей пілотний проект, оскільки інфраструктура в пункті пропуску, що тимчасово облаштована для пішохідного руху, не дозволяє його продовжити в його нинішньому вигляді.

Крім того, береться до уваги збільшення часу очікування на перетин державного кордону для осіб, які подорожують автобусами, тому варто використовувати інфраструктуру пункту пропуску відповідно до призначення.