ОСТАННІ НОВИНИ

Мешканця Турки, який забив до смерті батька лопатою та кочергою, засудили до 8 років тюрми

Дарина Смеречанська

|

Мешканець Турки, який убив власного батька, проведе 8 років за ґратами. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

Органами прокуратури області здійснювалось процесуальне керівництво та підтримувалось обвинувачення у суді стосовно  33-річного турківчанина, який  вчинив злочин, передбачений ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).

Нагадаємо, інцидент трапився цьогоріч у квітні в будинку обвинуваченого. Зловмисник під час спільного розпивання алкогольних напоїв зі своїм 57-річним батьком, наніс йому численні удари металевою лопаткою та кочергою по голові та тілу.

Поранення виявились несумісними із життям, чоловік помер на місці події.

Зазначимо, що обвинувачений свою вину визнав та активно сприяв розслідуванню.

Відтак, вироком Самбірського міськрайонного суду Львівської області його визнано винним у вчиненні інкримінованого злочину та засуджено до 8 років позбавлення волі.

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Поринути в зимову казку: як у Львові святкуватимуть новорічно-різдвяні свята
Вероніка РОЙ
Поринути в зимову казку: як у Львові святкуватимуть новорічно-різдвяні свята

Кожного року на Різдво Львів наповнюється неабиякою атмосферою свята та готує для своїх мешканців чимало цікавих подій. ...

Перинатальний центр у Львові має стати брендом. Тоді до нас їздитимуть народжувати навіть з-за кордону, – Марія Малачинська
Соломія ГОЛОВІНА
Перинатальний центр у Львові має стати брендом. Тоді до нас їздитимуть народжувати навіть з-за кордону, – Марія Малачинська

«Направду хочу, щоби мої діти та внуки народжували в Україні, а не їхали для цього закордон. Знаю, як це зробити, маю ві...

Як у нових магазинах «АТБ» використовують досвід мережі
Олесь ТЯГАЙ
Як у нових магазинах «АТБ» використовують досвід мережі

Відома торговельна мережа уніфікувала роботу своїх маркетів по всій країні завдяки групам підтримки. Наприкінці листо...

Сучасна архітектура в серці історичного Львова: бути чи не бути?
Наталя ДУЛЯБА
Сучасна архітектура в серці історичного Львова: бути чи не бути?

Цьогоріч Львів відзначає 20-ту річницю входження до Списку світової спадщини ЮНЕСКО. 5 грудня 1998 року на засіданні ком...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...