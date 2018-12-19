Мешканця Турки, який забив до смерті батька лопатою та кочергою, засудили до 8 років тюрми

Мешканець Турки, який убив власного батька, проведе 8 років за ґратами. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Органами прокуратури області здійснювалось процесуальне керівництво та підтримувалось обвинувачення у суді стосовно 33-річного турківчанина, який вчинив злочин, передбачений ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).

Нагадаємо, інцидент трапився цьогоріч у квітні в будинку обвинуваченого. Зловмисник під час спільного розпивання алкогольних напоїв зі своїм 57-річним батьком, наніс йому численні удари металевою лопаткою та кочергою по голові та тілу.

Поранення виявились несумісними із життям, чоловік помер на місці події.

Зазначимо, що обвинувачений свою вину визнав та активно сприяв розслідуванню.

Відтак, вироком Самбірського міськрайонного суду Львівської області його визнано винним у вчиненні інкримінованого злочину та засуджено до 8 років позбавлення волі.