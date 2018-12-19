Із початку року на кір захворіло 49 518 українців: майже 11 тисяч – мешканці Львівщини

Показники захворюваності на кір залишаються високими. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі МОЗ.

За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, за 50 тиждень на кір захворіли 2 652 людини — 893 дорослих і 1 759 дітей (на 1,5 % більше ніж минулого тижня). Щеплення – єдиний надійний спосіб захисту від кору, навіть якщо у вашому регіоні зафіксовано спалах захворюваності.

Минулого тижня від ускладнень внаслідок кору померла дитина в Одесі. Їй був 1 рік і 3 місяці. Як зазначають у МОЗ, дитині не робили планове щеплення від кору в 1 рік з медичних причин. Захистити дітей з серйозними протипоказами щодо щеплень може тільки колективний імунітет, коли 95-98% населення вакциновані проти кору. Проте станом на 1 листопада рівень охоплення плановими щепленнями дітей віком 1 рік в Одеському регіоні становить 68,9%: цього недостатньо для того, щоб інфекція не поширювалась. Це вже 16-й випадок смерті від кору за 2018 рік.

Загалом з початку року в Україні на кір захворіли 49 518 людей (18 297 дорослих та 31 221 дітей). Найбільше хворіють на кір якраз у тих областях, де рівень охоплення плановою вакцинацією найменший. У загальних цифрах найвищі показники у Львівській (загалом 10 818 людини: 3 037 дорослий і 7 781 дитина), Івано-Франківській (5 151 людей: 1 371 дорослих і 3 780 дітей), Закарпатській (4 463 людей: 932 дорослих та 3 531 дітей), Тернопільській (3 279 людей: 1 108 дорослих і 2 171 дитина), Чернівецькій (2 976 людей: 964 дорослих і 2 012 дітей) та Вінницькій (2 948 людей: 1 016 дорослих і 1 932 дитини) областях.

Станом на 1 листопада кількість дітей, які вчасно отримали першу дозу КПК становить 76,1 %, дві дози КПК – 77,5 %. У рамках посиленої імунізації частка дітей, які отримали пропущену першу дозу КПК, становить 49,5 % (найменше — у Черкаській, Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській та Закарпатській областях). А частка тих дітей, які надолужили дві дози, іще менша — 40,7 % (найменше — у Чернігівській, Тернопільській, Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях).

Міністерство охорони здоров’я закликає батьків обов’язково вакцинувати дітей, дотримуючись термінів Календаря щеплень, і якомога скоріше надолужити щеплення, якщо пропустили планову вакцинацію. Вакцинуватись за Календарем і надолужити пропущені щеплення можуть безоплатно усі діти до 18 років, а також дорослі з груп ризику – військові, учасники ООС, студенти, освітяни і медики. Імунізація є питанням національної безпеки, оскільки здоров’я українців – усіх разом і кожного зокрема – залежить від рівня охоплення щепленнями у країні.

Станом на 13 грудня 2018 р. в Україні наявні 860,5 тисяч доз вакцин проти кору, паротиту і краснухи, включаючи 392 200 доз вакцин КПК виробництва США, що були направлені в регіони України. Пріоритетною є поставка вакцин в західні області, де нині реєструється найбільше випадків захворювання на кір.

Наступна поставка вакцин проти кору, паротиту та краснухи запланована на кінець грудня 2018 року. Усі вакцини якісні, безпечні і ефективні, доставлені Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ).